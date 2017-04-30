Певица МакSим срочно госпитализирована в Турции

29 Май 2017 | новости

Прибывшие медики госпитализировали артистку, а в больнице ей поставили диагноз острый гастрит и назначили лечение.

На прошлой неделе певица МакSим отдыхала в Турции и внезапно почувствовала себя очень плохо. Певице пришлось обратиться за медицинской помощью и ее срочно госпитализировали, сообщает «СтарХит».

В окружении поделились, что у Марины Максимовой возникла резкая боль в области живота, таблетки не помогали, неприятные ощущения усиливались. Прибывшие медики госпитализировали артистку, а в больнице ей поставили диагноз острый гастрит и назначили лечение.

Ночь Марина провела в больничной палате. За это время МакSим поменяла билеты на самолет и следующим утром экстренно вернулась в Москву.

Татар-информ