Юные госавтоинспекторы Кукмора вернулись с победой из Набережных Челнов (фото)

29 Май 2017 | Тема дня Печать

Юные госавтоинспекторы Кукмора вернулись с победой из Набережных Челнов (фото)

В Набережных Челнах прошел финал республиканского конкурса «Безопасное колесо». Команда Манзарасской школы успешно выступила в конкурсе и по результатам 2016-2017 учебного года была признана лучшим отрядом юных госавтоинспекторов. Руководитель команды, учитель Манзарасской школы Ильшат Шафигуллин занял первое место в конкурсе по знаниям Правил дорожного движения  среди учителей.

 

 


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