Юные госавтоинспекторы Кукмора вернулись с победой из Набережных Челнов (фото)

29 Май 2017 | Тема дня

В Набережных Челнах прошел финал республиканского конкурса «Безопасное колесо». Команда Манзарасской школы успешно выступила в конкурсе и по результатам 2016-2017 учебного года была признана лучшим отрядом юных госавтоинспекторов. Руководитель команды, учитель Манзарасской школы Ильшат Шафигуллин занял первое место в конкурсе по знаниям Правил дорожного движения среди учителей.