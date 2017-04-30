На что сетуют соседи в деревне Ядыгерь (спрашивали-отвечаем)

29 Май 2017 | Спрашивали? Отвечаем Печать

На что сетуют соседи в деревне Ядыгерь (спрашивали-отвечаем)

Я живу по улице Дружбы в деревне Ядыгерь. Соседи, которые живут напротив по улице Гагарина, двадцать лет назад сложили половицы на стороне улицы Дружбы, сейчас эти стройматериалы сгнили и портят вид улицы. Также они мешают проходимости талых вод, вследствие этого на улице грязь.

Расим САДЫКОВ, деревня Ядыгерь

 

На этот вопрос ответил руководитель Исполнительного комитета района Азат ГАРИФУЛЛИН.

- Размолвка между двумя соседями, проживающими по улицам Дружбы и Гагарина, возникла давно. С ними была проведена встреча, где они пришли к единому решению. Проблему весенних вод можно решить только путем рытья на улице канавы. И эта работа будет выполнена в ближайшее время. Будет предъявлено предупреждение с условием освободить улицу от стройматериалов.


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