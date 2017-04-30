Поздравляем Нину Терентьеву с 75-летием!

29 Май 2017 | Поздравляем! Печать

Поздравляем Нину Терентьеву с 75-летием!

У моей подруги Нины Терентьевой 29 мая юбилей – 75. Поздравляю от души. Дружбе нашей – 45 лет. Мы в ансамбле «Калинка» - 25 лет.

Мною вечно любимая.

Нет дороже, родней.

Нина! Богом хранимая

Ты живи не болей.

Нина АПОЛИНАРИЕВА и весь ансамбль.


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