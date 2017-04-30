Кукморянка: "Откуда такое неуважительное отношение к инвалидам"

29 Май 2017 | Хочу сказать!

Я - инвалид I группы, передвигаюсь в инвалидной коляске. Недавно по делам пришлось побывать в Кукморе. Около торгового дома «Ратмир» ждала свою дочь. И тут произошло то, что ранило меня в самое сердце, поэтому я решила свой крик души передать через вашу газету. Увидев, что я сижу в инвалидной коляске, две женщины, стоящие у салона «Связной», переговариваясь, начали рыться в своих кошельках. Затем одна из них подошла ко мне и грубо сказала: «На, читай свои молитвы», и сунула мне деньги. Видимо, они подумали, что я собираю милостыню. Но даже если это и так, неужели нельзя давать ее от всей души, в руки?! Откуда такое неуважительное отношение к инвалидам? Я ведь эту болезнь не по своей воле получила.