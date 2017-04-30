Выберите тропинку и узнайте, что вас ждет

28 Май 2017 | новости

В Интернете можно найти огромное количество тестов, которые помогут узнать особенности своего характера. Некоторые тесты могут дать ответы на весьма странные вопросы, в то время как другие помогают познать себя. Этот тест очень простой, в нем нет десятков вопросов на странные, не имеющие отношения к итогу темы. Все, что вам нужно, это сесть, закрыть глаза, расслабиться, желательно включить релаксирующую музыку в стиле «звуки природы» и представить себе лес…

Представили? Тогда взгляните на эти картинки и выберете тропинку, по которой вам хотелось бы пройти. Попытайтесь отключить логику, просто посмотрите на дорожки сердцем. А когда будете готовы – ищите свой результат ниже.

Тропинка № 1

Ты - полноценная личность, которая знает толк в красоте. Ты чувствуешь себя в своей тарелке, когда тебя окружают люди и вещи, которые тебе дороги. Ты выбрал цветущий путь, а это значит, что каждая маленькая радость приносит тебе огромное удовольствие! Ты не зря избрал тропу, полную цветов: скоро что-то в буквальном смысле расцветет в твоей жизни. Только перед этим тебе придется пройти небольшое испытание - приглядись, на этой красочной дороге лежит валун. Это будет настоящее приключение, которое хорошенько встряхнет тебя. Совсем скоро ты заявишь миру о себе!

Тропинка № 2

Ты - человек-гора, напористая личность, которая готова идти напролом. Такие люди смело смотрят в глаза всем бедам и неурядицам, готовы в любой момент подать руку помощи, на них можно полностью положиться. Присмотрись: тропинка вымощена из камня, но это никак не мешает тебе выбрать именно ее! Ты готов принять любой вызов судьбы и смело вступить в бой хоть сейчас. Продолжай в том же духе, заветная цель очень близко. Однако не бойся показать и свои слабости: один человек не в силах всегда тянуть всё на себе.

Тропинка № 3

Ты - человек-размышление, мудрец, который любит всё взвесить, прежде чем сделать правильный выбор. Ты ведешь спокойный и размеренный образ жизни, наблюдая и созерцая. Обрати внимание: на картинке не видно конца пути... Это свидетельствует о том, что, возможно, нужно поставить себе более четкие цели и быть более импульсивным, чтобы знать, что тебя ждет в будущем и на правильной ли ты дороге. При этом не позволяй посторонним вмешиваться в твой внутренний мир: твоя уверенность и спокойствие - это твоя сила.

Тропинка № 4

Ты - неординарная личность, в жизни которой присутствуют необычные события, экстравагантные вещи, яркие вспышки и импульсивные реакции. Твое бурное нутро удивляет, завораживает и даже шокирует окружающих. Ты выбрал эту тропинку неспроста: такая дорога под сенью высоких деревьев показывает, что тебе важнее смотреть не вперед, а вверх. То, где ты сейчас находишься, как правило, преобладает над тем, что тебя ждет дальше. Будь осторожен, ведь иногда нужно осматриваться по сторонам. Твое чувство юмора и жизнерадостность — твои главные изюминки. Однако не бойся продемонстрировать близким, что ты можешь быть и серьезным.

Тропинка № 5

Ты - приветливый скромняга, который не привык таить в душе злобу и обиду. Как показывает практика, люди, которые избрали данный путь, не любят возиться с мелочами: они видят мир гораздо шире. Ты выбрал картинку, где изображена осень во всей красе. Это переходной сезон между жарким летом и студеной зимой. Возможно, сейчас ты отдыхаешь от чего-то или находишься в предвкушении великого чуда, пребывая, так сказать, в промежуточном состоянии. Путь к цели может быть достаточно извилистым, однако не зря в народе говорят: сквозь тернии — к звездам!

Тропинка № 6

Ты - вдумчивый человек, который любит побыть наедине с собой или же в кругу очень близких. Отзывчивость, сострадание - твой конек. Ты выбрал тропинку, на которой практически не видно солнца и света. Возможно, это говорит о том, что тебе самое время побыть наедине со своими мыслей. Пришла пора разобраться со своими стремлениями, целями, мотивами. Присмотрись: свет в конце тоннеля совсем близко!

Надеемся, этот незатейливый тест пролил свет на некоторые вопросы, которые уже давно терзали твою душу. Психологи утверждают, что задания подобного рода здорово помогают человеку проанализировать собственное поведение и направить энергию в правильное русло. Прошел тест сам - поделись с другими: люди всегда желают знать, что им суждено.

В мире чудес