Новости спорта Кукморского района

28 Май 2017 | Спорт

В Казани прошло открытое Первенство ДЮСШ «Олимп» города Казань. Воспитанники отделения бокса «Зилант» Кукмосркого района Адель Габдрахманов и Самат Фатхуллин в своих весовых категориях стали серебряными призерами.

В спорткомплексе «Зилант» прошел турнир по баскетболу на Кубок «Урал» среди мальчиков 2007 года рождения. В турнире приняли участие 4 команды: Кукморская гимназия №1, многопрофильный лицей, Арск, Кукморская школа №4. Кубок и золотые медали завоевала команда Кукморской школы №4 , серебряный призер соревнований – многопрофильный лицей, бронзовый призер – Арск. В баскетбольном конкурсе «Снайпер» выиграл Нурлан Хузин (Кукморская школа №4). Победители и призеры турнира были награждены грамотами и медалями, победитель баскетбольного конкурса – статуэткой.