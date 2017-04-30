Лунный посевной календарь на июнь

28 Май 2017 | Копилка советов Печать

Лунный посевной календарь на июнь

1 июня 2017 года, 7-8 лунный день. Растущая Луна в Деве (День корня). Четверг. Проводим посадку луковичных цветочных культур, рассады овощей.

 

2 июня 2017 года, 8-9 лунный день. Растущая Луна в Деве (День корня). Пятница. Ухаживаем за кустами крыжовника, малины, смородины.

 

3 июня 2017 года, 9-10 лунный день. Растущая Луна в Весах (День цветка). Суббота. Заготавливаем растительное сырье для лечебных целей.

 

4 июня 2017 года, 10-11 лунный день. Растущая Луна в Весах (День цветка). Воскресенье. Благоприятна работа с клубникой. Проводим посадку, пересадку кустарников.

 

5 июня 2017 года, 11-12 лунный день. Растущая Луна в Весах (День цветка). Понедельник. Проводим укоренение черенков, поливаем, мульчируем, подкармливаем л окучиваем.

 

6 июня 2017 года, 12-13 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе (День листа). Вторник. Проводим посев на рассаду цветной капусты, брокколи для позднего употребления.

 

7 июня 2017 года, 13-14 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе (День листа). Среда. Посев сидератов в саду. Полив.

 

8 июня 2017 года, 14-15 лунный день. Растущая Луна в Стрельце (День плода). Четверг. Проводим профилактическое опрыскивание от вредителей.

 

9 июня 2017 года, 15-16 лунный день. Луна в Стрельце (День плода). Полнолуние в 9:07. Пятница. День отдыха.

 

10 июня 2017 года, 16-17 лунный день. Убывающая Луна в Стрельце (День плода). Суббота. Прореживаем загущенные всходы, удаляем избыточно завязавшиеся плоды.

 

11 июня 2017 года, 17-18 лунный день. Убывающая Луна в Козероге (День корня). Воскресенье. Проводим почвенное внесение удобрений, а также внекорневые подкормки.

 

12 июня 2017 года, 18-19 лунный день. Убывающая Луна в Козероге (День корня). Понедельник. Пропалываем сорняки и отправляем растительные остатки в компостную кучу.

 

13 июня 2017 года, 19-20 лунный день. Убывающая Луна в Водолее (День цветка). Вторник. Прополка.

 

14 июня 2017 года, 20 лунный день. Убывающая Луна в Водолее (День цветка). Среда. Внесение гербицидов от сорняков.

 

15 июня 2017 года, 20-21 лунный день. Убывающая Луна в Водолее (День цветка). Четверг. Продолжаем работы предыдущих двух дней.

 

16 июня 2017 года, 21-22 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах (День листа). Пятница. Проводим повторные посевы и посадки овощных культур.

 

17 июня 2017 года, 22-23 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах (День листа). Суббота. Полив, стрижка газона.

 

18 июня 2017 года, 23-24 лунный день. Убывающая Луна в Овне (День плода). Воскресенье. Занимаемся пасынкованием томатов, прищипываем точки роста у огурцов.

 

19 июня 2017 года, 24-25 лунный день. Убывающая Луна в Овне (День плода). Понедельник. Проводим летнюю прививку плодовых деревьев.

 

20 июня 2017 года, 25-26 лунный день. Убывающая Луна в Тельце (День корня). Вторник. Прополка, внесение минеральных удобрений в компостные кучи.

 

21 июня 2017 года, 26-27 лунный день. Убывающая Луна в Тельце (День корня). Среда. Не стоит сажать растения и поливать их.

 

22 июня 2017 года, 27-28 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах (День цветка). Четверг. Работаем в цветнике.

 

23 июня 2017 года, 28-29 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах (День цветка). Пятница. Заготавливаем растительное сырье для лечебных целей.

 

24 июня 2017 года, 29, 30, 1 лунный день. Луна в Раке (День листа). Новолуние в 05:27. Суббота. День отдыха.

 

25 июня 2017 года, 1-2 лунный день. Растущая Луна в Раке (День листа). Воскресенье. Полив всех растений в саду и огороде.

 

26 июня 2017 года, 2-3 лунный день. Растущая Луна во Льве (День плода). Понедельник. Проводим пасынкование томатов, прищипываем точки роста у овощных растений.

 

27 июня 2017 года, 3-4 лунный день. Растущая Луна во Льве (День плода). Вторник. Продолжаем работы предыдущего дня.

 

28 июня 2017 года, 4-5 лунный день. Растущая Луна в Деве (День корня). Среда. Прореживаем и пикируем сеянцы многолетних трав.

 

29 июня 2017 года, 5-6 лунный день. Растущая Луна в Деве (День корня). Четверг. Проводим зеленое черенкование ягодных кустарников.

 

30 июня 2017 года, 6-7 лунный день. Растущая Луна в Весах (День цветка). Пятница. Собираем семена у отцветших многолетних цветов.


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