Ансамбль «Млада» Кукморской средней школы №3 стал лауреатом I степени конкурса-фестиваля

28 Май 2017 | новости

Ансамбль «Млада» Кукморской средней школы №3 стал лауреатом I степени заочного этапа Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду» в номинации «Хоровое пение. Молодежный ансамбль» (художественный руководитель Роза Сайфуллина, хореограф Наталья Бакина). Девочки награждены Дипломом и призовым сертификатом. По результатам этого конкурса ансамбль и его руководители приглашены к участию в Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного искусства «КРЫМ - ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ – 2017», который пройдет в пгт. Черноморское Республики Крым с 27 июля по 7 августа 2017 года при поддержке Министерства культуры Республики Крым.