На трассе Мамадыш–Кукмор в ДТП с участием трех авто пострадали два человека (фото)

28 Май 2017 | новости Печать

На трассе Мамадыш–Кукмор в ДТП с участием трех авто пострадали два человека (фото)

ДТП произошло на 15-м километре трассы Мамадыш – Кукмор.

В Мамадышском районе столкнулись три автомобиля, два человека пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о ДТП на 15-м километре трассы Мамадыш – Кукмор поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем. Возле села Старый Кумазан столкнулись «Лада» 10-й модели, «Лада Гранта» и «Хендэ Туссан».

На место выехали пожарные ПЧ №121, ЗПСО №5, медики и сотрудники полиции.

В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина-водитель «Лады» 10-й модели и ее 14-летний сын.

 


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