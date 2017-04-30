Учительница первая моя…

28 Май 2017 | Из ваших писем

Учитель – непростая профессия. Сколько сил, труда, души, терпения нужно, чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли талантливые, вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди.

Настал торжественный день - первое сентября, когда мы, молодые родители, привели наших детей в первый класс. Все дети пришли красивые, нарядные, немного перепуганные. Нас встретила «наша» первая учительница Гульфия Саляхутдинова. Наши дети сели впервые за школьные парты, познакомились и узнали, что впереди их ждет увлекательнейший мир знаний.

По рассказам наших детей уроки всегда были интересными, каждый день они узнавали что-то новое и полезное для себя. На уроках математики Гульфия Сирачтиновна учила наших детей не только решать примеры, но и размышлять логически. А на уроках русского языка и литературы дети учились излагать свои мысли правильно и грамотно, развивали память и воображение.

На переменах и после уроков к учительнице всегда можно было обратиться по любому интересующему вопросу. Она учила наших детей жить в коллективе и для коллектива, старалась сплотить и сдружить всех детей в классе, хотя все они такие разные.

С первого по четвертый класс первая учительница день изо дня дарила нашим детям свою доброту и внимание. Мы уверены, что в памяти наших детей осталось много приятных моментов: и интересные уроки, классные часы, мероприятия, праздники.



