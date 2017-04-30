Кукморяне сетуют на отсутствие ценников на товаре

27 Май 2017 | Хочу сказать!

В нашу деревню приезжает «Автолавка» и привозит продовольствие. Но почему-то ни на одних продуктах нет ценника. Мы, покупатели, отдаем ту сумму, которую просит продавец. А ведь если будут ценники, будет удобно и нам, и продавцу.