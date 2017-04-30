Встреча через 41 год (28 мая - День пограничника)

27 Май 2017 | Общество

Мы, группа Кукморских ребят, 8 ноября 1975 года были призваны в армию и отправлены на Дальний Восток охранять границы СССР. Полным эшелоном мы отправились в путь, после недельной дороги нас разместили в школьном спортзале города Чита. А некоторых солдат, в том числе и меня, отправили на учебную заставу военного поселка Даурия Читинской области. После четырех месяцев обучения назначили в пограничную заставу номер шесть при Нерчинско-Заводском отряде. Примерно через месяц в нашу заставу командиром отделения прибыл украинский парень Сергей Рудыко. Мы с ним поладили с первых дней знакомства. Родом он оказался из Бахчисарайского района Крыма, очень увлекательно рассказывал о своей родной деревне, полуострове Крым, городе Бахчисарай.

В нашем отделении служили всего четыре человека. Каждую ночь мы стояли на страже границы. Немного передохнув, принимались за подготовку техники, занимались другими хозяйственными делами, так в работе и не замечали, как проходил день. До сих пор в ушах слышатся слова дежурного: «Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик – вид наряда пост технического наблюдения». Через год службы нашего командира – старшего сержанта Сергея из нашей заставы перевели старшиной в другое место. Мы так друг к другу привыкли, подружились, поэтому это расставание тяжело далось не только мне, но и всем.

Годы шли, Сергея я не забыл. Так как из головы вылетели его адрес, год рождения, сколько бы его не искал, все было безуспешно. Но увидеть его очень хотелось. Когда нынче стало известно, что я в середине января по путевке еду в санаторий «Буревестник», который находится в городе Евпатория Республики Крым, я решил обратиться в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Бахчисарайскому району. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска Мария Шкуро за две недели нашла моего друга и сообщила мне его адрес. И мы, тут же созвонившись, назначили дату встречи.

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