Впереди у кукморских школьников - экзамены

27 Май 2017 | новости

Когда встречаешь родителей, чьи дети учатся в школе, обычно все разговоры сводятся к одному: «Ой, видели бы вы, сколько всего надо сделать! Ничего не успеваем. Бывает, за уроками и не замечаем, что ночь на дворе. Особенно пугает единый государственный экзамен. И как дети справятся с ним?!». Действительно, ЕГЭ заставляет понервничать. Но если с первого класса хорошо осваивать все предметы, быть внимательным, ответственным и старательным, то ничего сложного в этом нет, говорят учителя.

По словам муниципального координатора по единому государственному экзамену по Кукморскому району Ирины Ивановой, и в этом году экзамены будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

- В досрочном этапе из района участвовал один учащийся. Выпускник прошлого года успешно прошел испытание профильной части математики, - говорит Ирина Иванова.

Основной этап стартует 29 мая. И продлится до 19 июня. Обязательные предметы – русский язык и математику будут сдавать 243 школьника. Остальные предметы учащиеся выбирают по своему усмотрению. Так в этом году 102 школьника будут сдавать экзамены по обществознанию, 85 – по биологии, 70 выбрали физику.

- Основной этап экзаменов пройдет в одном пункте – в многопрофильном лицее, - говорит муниципальный координатор. - Требования остаются прежними, как и в минувшие годы. Прохождение металлоискателя, видеонаблюдение – все это будет. Разрешат взять с собой ручку, воду, шоколад. Я бы советовала не слишком волноваться родителям, а сдающим экзамен оставаться спокойными.

- В этом году 11 класс оканчивают 15 учеников. Подготовку к экзаменам начали несколько лет назад. Занимаемся не только во время уроков, но и дополнительно в кружке один раз в неделю в четверг, стараемся воспользоваться всеми возможностями, - говорит учитель русского языка и литературы Кукморской гимназии Равия Шайхутдинова. – Нужно иметь не только глубокие знания по предмету, правильно отвечать на вопросы теста, уметь работать с текстом, который предложен для сочинения, но и читать художественную литературу для обогащения словарного запаса, уметь выражать свое мнение. Если в начальных классах заложена прочная основа, то не вижу трудностей для сдачи экзамена. Нынче в пятых классах прошли Всероссийские проверки. И это является одним из этапов подготовки к ЕГЭ. Также некоторые родители сами прошли проверку. Для того, чтобы набрать высокие баллы, нужно стараться и не лениться.

Учеников, которые отдают всю душу для того, чтобы добиться поставленных целей, воплотить свои мечты в жизнь в нашем районе немало. Учащаяся 11 класса Кукморской средней школы №3 Кристина Васильева - одна из таких.

- Кроме обязательных предметов экзамена я выбрала обществознание и историю. Ежедневно готовлюсь к ним. Также хожу к репетитору. В ходе подготовки беру материалы из пособий, решаю тесты на сайтах, заучиваю наизусть термины по обществознанию. На сегодняшний день я готова к ЕГЭ на 95 процентов, - говорит Кристина. – Моя мечта: сдать экзамены на те баллы, на которые надеюсь, и в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение по подготовке юристов. До начала сдачи государственного экзамена остаются считанные дни, поэтому это немного пугает. Но надеюсь, что все будет хорошо.