Гороскоп на 28 мая: Овнов втянут в интриги, а Скорпионы захотят покомандовать

27 Май 2017 | новости

Гороскоп мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Возможны резкие перепады настроения; бурные, но быстропроходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Совет любителям экстрима и острых ощущений: не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся.

ОВЕН

Звезды гороскопа советуют Овну держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Овна, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Овен не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

ТЕЛЕЦ

Чтобы получить желаемый результат, Тельцу придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Телец хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, – это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Близнецам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Близнецы смогут принять верное решение.

РАК

День, когда Рак будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Рака есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать. Как говорится, все хорошо, что в меру.

Именинники 28 мая: • Александр • Аркадий • Георгий • Егор • Ефрем • Кассиан • Лавр • Лаврентий • Модест • Муза • Николай • Петр • Федор

ЛЕВ

Лев способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Льва к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Львов, которые испытают прилив вдохновения.

ДЕВА

Дева будет настроена крайне независимо! Любые попытки дать ей совет или тем более пытаться ей управлять она воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для нее конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельная Дева не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на ее делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Дева предложит свежее, неординарное решение.

ВЕСЫ

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Весы и даже выбить их из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Весам необходимо помнить, что единственный человек, перед которым они отчитываются и на которого могут полностью положиться – это они сами. И тогда разочарований будет значительно меньше.

СКОРПИОН

Скорпион с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими – главное, что и окружающие будут прислушиваться к его словам. Высказывания Скорпиона будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Скорпиону и стоит заняться – тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

СТРЕЛЕЦ

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Стрельца. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Стрелец способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Стрельцу выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

КОЗЕРОГ

В течение дня Козерога может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Козерога от дел, зато подарит свежие впечатления.

ВОДОЛЕЙ

Водолей рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Водолей всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

РЫБЫ

День позволит Рыбам в полной мере раскрыть свои организаторские таланты – даже если до этого они спали у них мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет Рыбам по плечу. Впрочем, даже если у Рыб не будет возможности руководить другими, им удастся отлично организовать как минимум себя самих. А это уже немало.