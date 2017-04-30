Автоцистерна столкнулась «Ладой», водитель легковушки погиб (фото)

27 Май 2017 | новости

В Тюлячинском районе автоцистерна «Вольво» с московскими номерами столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», в результате ДТП погиб водитель легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла в 3 часа ночи на 895-м километре трассы М7.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

Прибывшие на место пожарные отдельного поста из села Большие Нырси отключили аккумуляторы автомобилей и с помощью специального гидравлического инструмента извлекли из разбитого авто погибшего водителя «Лады».