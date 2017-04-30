02 сообщает: происшествия, произошедшие в Кукморе

27 Май 2017 | Происшествия в Кукморе

По данным районного отдела внутренних дел, за период с 14 по 20 мая в дежурной части зарегистрировано 80 заявлений и сообщений, из них 6 о преступлениях:

- 14 мая сотрудниками полиции задержан житель деревни Верхняя Шунь, который будучи лишенным права управления транспортным средством, управлял в пьяном виде автомашиной;

- в период времени с 15 по 16 мая неизвестный похитил изолированные провода длиной около 150 метров с поля возле деревни Туркаш;

- 15 мая сотрудниками полиции задержан житель деревни Яныль, который будучи лишенным права управления транспортным средством, управлял в пьяном виде автомашиной;

- 17 мая около 7.00 58-летний житель села Лубяны нанес побои односельчанке и угрожал ей убийством;

- в период времени с 1 по 19 мая текущего года неизвестный похитил бензопилу из строящегося дома в селе Большой Кукмор;

- в период времени с ноября 2016 года по 20 мая неизвестный похитил инструменты из дачного домика, расположенного в деревне Плаксиха.

Всего за указанный период на территории района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали 3 граждан. В течение недели за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечены 126 человек.