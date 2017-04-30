Какие льготы положены матерям-одиночкам: Согласно действующего законодательства одинокой матерью, или матерью-одиночкой, называется женщина, которая родила, воспитывает ребенка и при этом не состоит в официальном браке, либо если отец ребенка отказался официально признать его.

. Как и любые преференции государства, льготы положенные матерям-одиночкам делятся на федеральные и региональные. Что бы получить льготы нужно документально подтвердить статус матери-одиночки. Если отец воспитывает ребенка сам – он имеет те же права и льготы, сообщает источник

На федеральном уровне государство обеспечивает контроль за трудовой дисциплиной и графиком работы, а также в денежном вопросе предоставляет налоговый вычет на ребенка в двукратном размере, поскольку мать воспитывает его одна.

Трудовые гарантии для работающих одиноких матерей:

Основанием для увольнения матери одиночки, у которой есть ребенок возрастом до 14 лет, может стать только ликвидация предприятия или ее собственное желание. По желанию работодателя или по соглашению сторон предприятие не имеет права этого сделать.

Нельзя отказать в приеме на работу по причине статуса матери одиночки, отказ должен быть обоснован иными причинами и в письменном виде.

Мать одиночка освобождается от работ в ночное время, если ребенку еще нет 5 лет. Если ребенок старше указанного возраста – только на основании ее письменного согласия.

Командировки для одиноких матерей также допускаются только с их письменного согласия.

Женщинам, воспитывающим детей самостоятельно, положено дополнительные 14 дней без оплатного отпуска в любое время года.

В случае необходимости работодатель должен предоставить неполный рабочий день, или неполную рабочую неделю.

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет полностью оплачивает работодатель.

Какие льготы положены матерям-одиночкам: Медицинские льготы

Государство обеспечивает получение бесплатных лекарств для детей, из установленного списка, которые выдаются на основании рецепта врача. Получить их можно в определенных аптеках.

Также мама имеет право на бесплатный массаж для ребенка в кабинете детской поликлинике.

Какие льготы положены матерям-одиночкам: Льготы в сфере дошкольного и школьного образования

При устройстве ребенка в детский сад, мамы-одиночки имеют право на внеочередное место. Компенсация за оплату зависит от регионов.

Также на региональном уровне предоставляется материальная помощь на покупку спортивной формы детям, канцтоваров. Бесплатное питание в школьной столовой, и посещение культурных учреждений, например, музеев и галерей.