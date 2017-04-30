Студент Лубянского лесотехнического колледжа успешно выступил на олимпиаде в городе Йошкар-Ола

27 Май 2017 | новости Печать

Студент Лубянского лесотехнического колледжа успешно выступил на олимпиаде в городе Йошкар-Ола

В городе Йошкар-Ола  прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального направления «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Лубянский лесотехнический колледж по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» представлял студент 31 лесохозяйственной группы, уроженец Кукмора Салават Магрупов. 

Олимпиада включала теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть  включала  проверку знаний не только по специальности  «Лесное и лесопарковое хозяйство», но и знания по информационным технологиям, английскому языку, охране труда, экономике и праву, налогообложению и ряду других дисциплин. Практическая часть  включала работы по посадке леса, имитации тушения лесного пожара, проведение работ по таксации насаждений.

На этапе «Имитация тушения лесного пожара» Салават занял второе место,  а в общем зачете - почетное 3 место.


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