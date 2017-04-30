Студент Лубянского лесотехнического колледжа успешно выступил на олимпиаде в городе Йошкар-Ола

27 Май 2017 | новости

В городе Йошкар-Ола прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального направления «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Лубянский лесотехнический колледж по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» представлял студент 31 лесохозяйственной группы, уроженец Кукмора Салават Магрупов.

Олимпиада включала теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включала проверку знаний не только по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», но и знания по информационным технологиям, английскому языку, охране труда, экономике и праву, налогообложению и ряду других дисциплин. Практическая часть включала работы по посадке леса, имитации тушения лесного пожара, проведение работ по таксации насаждений.

На этапе «Имитация тушения лесного пожара» Салават занял второе место, а в общем зачете - почетное 3 место.