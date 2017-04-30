Рустам Минниханов поручил Минстрою РТ докладывать об отстающих от графика строящихся объектах

27 Май 2017 | новости

Президент РТ призвал руководителей министерств постоянно контролировать ход работ по строительству и капремонту подведомственных учреждений.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). По результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов Минземимуществом РТ заключен контракт с Госжилфондом при Президенте РТ на приобретение в собственность Республики Татарстан 251 жилого помещения для детей-сирот. Ведется оформление документов, 62 помещения сегодня заселены. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципальных образований провёл Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По программе обеспечение жильем отдельных категорий граждан сертификаты оформлены 50 многодетным семьям. Утвержденный список получателей субсидии на 61 молодую семью направлен Министерство по делам молодежи и спорту РТ в ГЖФ. Также на сегодняшний день оформлены сертификаты 20 чернобыльцам, 13 вынужденным переселенцам и 2 переселенцам с Крайнего Севера.

Из 88 строящихся многоквартирных инвестиционных жилых домов в высокой степени готовности находится 41 объект, в средней степени – 36, в низкой степени – 11.

В части малоэтажного строительства по республике из плановых 8 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 3 тыс. 329 объектов.

По словам Алексея Фролова, программа строительства сельских клубов в республике выполнена на 39 процентов. По состоянию на 26 мая 2017 года работы организованы на всех объектах (31 клуб). Из них на 1 объекте продолжается устройство фундамента, на 10 – ведется кладка стен, на 8 – устройство кровли, на 12 – идут внутренние работы (отделка стен, установка окон и дверей, устройство инженерных сетей).

Рустам Минниханов поручил Минстрою РТ вести постоянный мониторинг строящихся многоквартирных домов и докладывать об объектах, отстающих от графика: причины задержки, количество задействованных рабочих на стройплощадке, объем выполненных работ за неделю.

Помимо этого, Президент РТ призвал руководителей профильных министерств постоянно контролировать ход работ по строительству и капремонту подведомственных учреждений.