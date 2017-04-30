Для учащихся Верхнеарбашской школы провели беседу «Безопасные каникулы» (фото)

27 Май 2017 | ГИБДД сообщает

В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» в Верхнеарбашской средней школе начальником ОГИБДДД Фирдусом Фахрутдиновым была проведена беседа с учащимися школы на тему «Безопасные каникулы».

По окончании беседы с учащимися было проведено родительское собрание, на котором обсуждались вопросы безопасного поведения на дорогах, как среди детей, так и взрослых. Начальник отделения в Кукморском районе отдела профилактики территориального управления «Безопасность дорожного движения» Елена Яковлева продемонстрировала взрослым и детям различные фильмы и ролики по БДД.