Для учащихся Верхнеарбашской школы провели беседу «Безопасные каникулы» (фото)

27 Май 2017 | ГИБДД сообщает Печать

Для учащихся Верхнеарбашской школы провели беседу «Безопасные каникулы» (фото)

В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» в Верхнеарбашской средней школе  начальником ОГИБДДД Фирдусом Фахрутдиновым была   проведена  беседа с учащимися школы на тему «Безопасные каникулы».

По окончании беседы с учащимися  было проведено родительское собрание, на котором  обсуждались вопросы безопасного поведения на дорогах, как среди детей, так и взрослых. Начальник отделения в Кукморском районе отдела профилактики территориального управления «Безопасность дорожного движения» Елена Яковлева продемонстрировала взрослым и детям  различные фильмы и ролики по БДД.

 


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