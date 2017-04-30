Поздравляем всех верующих мусульман Кукмора с началом благословенного месяца Рамадан!

27 Май 2017 | новости

Уважаемые мусульмане!

Рамадан – особый месяц для более чем миллиарда мусульман во всем мире. В течение этого месяца мусульмане соблюдают уразу, то есть на протяжении светлого времени суток – от рассвета до заката – воздерживаются от еды, питья и интимной близости. Месяц Рамадан – это время внутренних размышлений, служения Богу и самоконтроля. Мусульмане используют этот период для духовного совершенствования и излечения от духовных недугов, присущих человеку. В этот месяц был ниспослан Священный Коран. Именно Рамадан – время, когда мусульмане концентрируются на своей вере и уделяют меньше времени повседневным заботам.

В былые времена наши деды и прадеды соблюдали уразу, хотя и испытывали нехватку продовольствия, выполняли тяжелую работу в поле и не имели сегодняшних благ цивилизации. Священный месяц сближает сердца верующих и помогает им сплотиться перед трудностями. Богатые, испытывая голод, вникают в положение бедных, в них просыпается чувство сострадания и милосердия.

Аллах милостив и никогда не повелевает непосильные вещи. Несмотря на то, что месяц Рамадан приходится в этом году на самые длинные летние дни, искренне верующие готовы с терпением соблюдать наказ Всевышнего, уповая на Его милосердие и помощь.

Поздравляем всех верующих мусульман с началом благословенного месяца Рамадан и желаем провести его в искреннем поклонении. Будем надеяться, что этот месяц станет причиной того, что все мы станем добрее, духовно богаче, милосерднее.