МЧС предупредило о возможном выпадении града в Татарстане

26 Май 2017 | новости

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ вечером 26 мая, ночью и днем 27 мая на территории республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, кратковременные усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с, днем локально град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает, что сильный ветер, гроза и град представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в здании.

Татар-информ