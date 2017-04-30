Проект по нулевому захоронению отходов в Казани запустят осенью

26 Май 2017 | новости

О сроках запуска проекта стало известно на заседании Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Пилотный проект по нулевому захоронению отходов в Казани и Московской области стартует уже этой осенью. Об этом заявил на заседании Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Осенью этого года состоится запуск пилотного проекта нулевого захоронения отходов в Московской области и Казани. Запланировано открытие мусоросортировочных и мусороперерабатывающих центров обращения с отходами», – приводит слова Иванова ТАСС.

По словам Иванова, сейчас внедряется новая система управления отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, который он оценил в сотни миллионов тонн.

Напомним, проект по нулевому захоронению отходов предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов в Московской области и одного завода в Казани.