Закупочные цены на молоко за апрель по Кукморскому району

Закупочные цены на молоко, по которым сборщики производили расчет с жителями сельской местности в апреле (в рублях за литр)
Янцобино – М.Закиуллин – 21.
Иске Юрт – Р.Рахимзянов – 20.
Байлянгар, Сазтамак - “Тургай” – 20.
Березняк, Камышлы – Н.Тазмеев – 19,5.
Аман Ошторма – Р.Гаврилов – 19.
Аш-Бузи – Ф.Маннапов – 20,98; М.Закиуллин, М.Хаматдинов – 21.
Адаево – М.Хаматдинов - 21; Ф.Маннапов – 20,98.
Большой Сардек, Чишма-Баш, Кара-Елга - М.Хаматдинов – 21.
Копки – М.Хаматдинов, М.Закиуллин – 21.
Поч.Сутер – Р.Вахитов – 20.
Новый Каенсар, Старый Каенсар, Верхняя Шунь, Важашур – Б.Степанов – 19.
Каенсар – Р.Рахимзянов – 20.
Каркаусь, Салтык Ерыклы, Бурсык Елга, Ташлы Елга - Р.Вахитов – 20.
Кошкино, Маскара – Г.Баязитов – 19,5; Р.Саляхов – 21.
Лельвиж – хозяйство имени Вахитова – 21.
Тамаево - Р.Саляхов – 21.
Мамашир - Р.Саляхов, Г.Баязитов - 21; И.Шагеев – 19,5.
Нижний Искубаш, Верхний Искубаш, Битлянгур, Красная Гора - Б.Степанов – 19.
Танькино – А.Галиев – 19.
Нижняя Русь, Старая Уча, Урясьбаш - “Агрохимсервис” – 19,5.
Нырты, Туркаш, Новая Чабья - А.Галиев – 19.
Нырья, Старая Кня-Юмья, Куркино, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Сабанчино, Балды Кня, Красный Цветок – Д.Туктамышев – 20.
Олуяз – “Тургай” – 20.
Нижний Казаклар, Верхний Казаклар, Балыклы – Р.Рахимзянов – 20.
Новый Кумор, Филипповка, Вильмон – Н.Вагизов – 20.
Старая Юмья, Ош.Юмья, Верхняя Юмья – Р.Гаврилов – 19.
Старая Кня, Кня Баш, Красный Октябрь – Р.Гаврилов – нет оплаты.
Арпаяз, Асан-Елга, Псяк, Люга – Н.Тазмеев – 19,5.
Уразаево - Ш.Файзуллин – 21.
Сардекбаш, Трыш - Ш.Файзуллин – 21; общество “Вахитово” – 20,98.
Новый Сардек, Каенлык, Бакчасарай, Верхний Китяк - общество ”Вахитово” – 20,98.
Пчеловод – общество “Восток” (Г.Галиева) – 20.
Село-Чура, Малая Чура, Поршур – хозяйство имени Вахитова – 20,98.
Нижний Кумор, Верхний Кумор, Средний Кумор – Н.Тазмеев – с 01.04 по 15.04 – 19,5; с 16.04 по 30.04 – 19.
Туембаш, Челны - М.Хаматдинов – 21.
Уркуш, Верхний Арбаш, Нижний Арбаш - А.Галиев – 19.
Чарли, Татарская Тулба - Р.Вахитов – 20.
Ядыгерь, Починок-Шемордан, Верхний Шемордан, Тарлово – общество “Восток” (Г.Галиева) – 20.
Яныль, Вахитово – хозяйство имени Вахитова – 21.
Ятмас Дусаево – А.Галиев – 19.