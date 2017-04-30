Закупочные цены на молоко за апрель по Кукморскому району

26 Май 2017 | Сельское хозяйство

Закупочные цены на молоко, по которым сборщики производили расчет с жителями сельской местности в апреле (в рублях за литр)

Янцобино – М.Закиуллин – 21.

Иске Юрт – Р.Рахимзянов – 20.

Байлянгар, Сазтамак - “Тургай” – 20.

Березняк, Камышлы – Н.Тазмеев – 19,5.

Аман Ошторма – Р.Гаврилов – 19.

Аш-Бузи – Ф.Маннапов – 20,98; М.Закиуллин, М.Хаматдинов – 21.

Адаево – М.Хаматдинов - 21; Ф.Маннапов – 20,98.

Большой Сардек, Чишма-Баш, Кара-Елга - М.Хаматдинов – 21.

Копки – М.Хаматдинов, М.Закиуллин – 21.

Поч.Сутер – Р.Вахитов – 20.

Новый Каенсар, Старый Каенсар, Верхняя Шунь, Важашур – Б.Степанов – 19.

Каенсар – Р.Рахимзянов – 20.

Каркаусь, Салтык Ерыклы, Бурсык Елга, Ташлы Елга - Р.Вахитов – 20.

Кошкино, Маскара – Г.Баязитов – 19,5; Р.Саляхов – 21.

Лельвиж – хозяйство имени Вахитова – 21.

Тамаево - Р.Саляхов – 21.

Мамашир - Р.Саляхов, Г.Баязитов - 21; И.Шагеев – 19,5.

Нижний Искубаш, Верхний Искубаш, Битлянгур, Красная Гора - Б.Степанов – 19.

Танькино – А.Галиев – 19.

Нижняя Русь, Старая Уча, Урясьбаш - “Агрохимсервис” – 19,5.

Нырты, Туркаш, Новая Чабья - А.Галиев – 19.

Нырья, Старая Кня-Юмья, Куркино, Верхний Кузмесь, Нижний Кузмесь, Сабанчино, Балды Кня, Красный Цветок – Д.Туктамышев – 20.

Олуяз – “Тургай” – 20.

Нижний Казаклар, Верхний Казаклар, Балыклы – Р.Рахимзянов – 20.

Новый Кумор, Филипповка, Вильмон – Н.Вагизов – 20.

Старая Юмья, Ош.Юмья, Верхняя Юмья – Р.Гаврилов – 19.

Старая Кня, Кня Баш, Красный Октябрь – Р.Гаврилов – нет оплаты.

Арпаяз, Асан-Елга, Псяк, Люга – Н.Тазмеев – 19,5.

Уразаево - Ш.Файзуллин – 21.

Сардекбаш, Трыш - Ш.Файзуллин – 21; общество “Вахитово” – 20,98.

Новый Сардек, Каенлык, Бакчасарай, Верхний Китяк - общество ”Вахитово” – 20,98.

Пчеловод – общество “Восток” (Г.Галиева) – 20.

Село-Чура, Малая Чура, Поршур – хозяйство имени Вахитова – 20,98.

Нижний Кумор, Верхний Кумор, Средний Кумор – Н.Тазмеев – с 01.04 по 15.04 – 19,5; с 16.04 по 30.04 – 19.

Туембаш, Челны - М.Хаматдинов – 21.

Уркуш, Верхний Арбаш, Нижний Арбаш - А.Галиев – 19.

Чарли, Татарская Тулба - Р.Вахитов – 20.

Ядыгерь, Починок-Шемордан, Верхний Шемордан, Тарлово – общество “Восток” (Г.Галиева) – 20.

Яныль, Вахитово – хозяйство имени Вахитова – 21.

Ятмас Дусаево – А.Галиев – 19.