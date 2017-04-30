«Актуальный разговор» о целевых моделях Росреестра и уточнении границ земельных участков

26 Май 2017 | Специалисты советуют

26 мая в 17:30 на телеканале «Татарстан 24» в программе «Актуальный разговор» состоится прямой эфир с участием начальника отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Республике Татарстан Адой Зайдуллиной.

Гостья студии расскажет о целевых моделях, направленных на совершенствование учетно-регистрационных процедур , улучшение условий ведения бизнеса и уточнении границ земельных участков.

Звоните по номеру 8(843) 511-99-66 или 8-800-500-32-55 и задавайте вопросы.

Повтор передачи можно посмотреть в 20:30 и 22:30.

Пресс-служба