До 27 мая в Казани изменилось расписание некоторых электричек

26 Май 2017 | новости

В столице Татарстана с сегодняшнего дня и до 27 мая изменилось расписание ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Изменения вызвана сменой стрелочного перевода на станции Бирюли. В частности, нововведения внесены в расписание пригородных поездов Шемордан — Казань, Кизнер — Казань и Аэропорт — Казань.

К примеру, пригородный поезд №6715, который следует из аэропорта в Казань, будет отправляться в 22:44, а прибывать в 23:12.

С 21.30 26 мая до 5.30 27 мая изменится расписание пригородных поездов Шемордан - Казань, Кизнер - Казань и Аэропорт - Казань. Изменение графика связано со сменой стрелочного перевода на станции Бирюли.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, 26 мая изменится график движения пригородных поездов:

№6925 Кизнер - Казань до Арска следует согласно действующему расписанию, далее Арск (21.42-21.43), Куркачи (22.00), Бирюли (22.17), Высокая Гора (22.26), Кендери (22.32), о.п.807км (22.34), о.п.804км (22.36-22.37), Дербышки (22.40), Компрессорный (22.44-22.45), Ометьево (22.51-22.52), о.п. Метро Аметьево (22.54-22.55), Вахитово (22.59), Казань (прибытие в 23.04);

№6715 Аэропорт - Казань отправляется в 22.44, Столбищи (22.48-22.49), Юбилейная (22.50-22.51), Комбинат (22.54-22.55), о.п. Березовая Роща (22.57-22.58), Тихорецкая (23.03), Вахитово (23.07-23.08), прибытие в Казань - 23.12.

27 мая пригородный поезд №6401 Шемордан - Казань следует по расписанию: Шемордан (отправление в 04.26), Миндюш (04.32-04.33), о.п.880км (04.37-04.38), Корса (04.43-04.44), о.п.871км (04.46-04.47), о.п. Чекурча (04.52-04.53), о.п.859км (04.58), Арск (05.03-05.04), пл.849км (05.08-05.09), о.п. Чулпаново (05.12-05.13), о.п. Чурилино (05.16-05.17), о.п. Камаево (05.21-05.22), о.п.835км (05.24-05.25), Куркачи (05.30-05.31), о.п. Чепчуги (05.35-05.36), о.п.823км (05.40-05.41), Бирюли (05.45-05.46), о.п. Калинино (05.49-05.50), о.п. Каменка (05.53-05.54), Высокая Гора (05.57-05.58), Кендери (06.03-06.04), о.п.807км (06.06-06.07), о.п.804км (06.11-06.12), Дербышки (06.16-06.17), Компрессорный (06.22-06.23), о.п. Новаторов (06.26-06.27), Ометьево (06.30-06.32), о.п. Метро Аметьево (06.34-06.35), Вахитово (06.40-06.41), Казань (прибытие в 06.48).