Сколько яиц в неделю можно (и нужно) есть

26 Май 2017 | новости

Психологи не случайно говорят о том, что пищевые привычки, как и прочие рутинные обязанности, доставляющие удовольствие, способны как настроить нас на рабочий лад в начале дня, так и — если речь идет об ужине — обеспечить полноценное расслабление вечером.

Какое количество яиц стоит считать безопасным для здоровья и что изменить, чтобы ваш рацион стал еще полезнее.

«Для среднего человека съедать десяток яиц в неделю совершенно нормально, — комментирует Women’s Health международный эксперт по питанию Кэри Ганс (Keri Gans). — Но есть и некоторые предостережения. Например, я советую при этом внимательно следить за общим количеством жиров в рационе».

Так, если вы съедаете яичницу из двух яиц, добавляя к ней лишь половину помидора и специи — это хорошо, а если вы едите исключительно омлет с сыром, то количество насыщенных жиров и общая калорийность рациона моментально возрастают. Последнее касается и бекона, который, не можем не согласиться, превращает обычную яичницу в блюдо по-настоящему роскошное в смысле вкусовых характеристик. И, тем не менее, об опасности «перегрузить» меню нельзя забывать.

Важно и то, что исключение из яиц желтка не сделает ваше блюдо полезнее. Более того, диетологи давно говорят о том, что холестериновые риски этой важной составляющей яйца сильно преувеличены. Напомним еще раз: желтки действительно способствуют росту холестерина, но того, который принято считать хорошим (= полезным).

Помимо этого, все жирорастворимые витамины содержатся именно в желтке, так что если вы удалите его, то вместе с жирами вы собственноручно избавитесь от питательной ценности продукта. До сих пор делаете выбор в пользу «скучной» яичницы? Пора пересмотреть этот подход прямо сейчас.

И наконец, имейте в виду, что количество яиц в рационе напрямую зависит от особенностей вашей системы питания. В одном яйце содержится 80 калорий, 5 граммов жира и 6 граммов белка. Именно поэтому, если вы уже получаете достаточно белка и жиров из других блюд, омлет с сыром на завтрак не окажется такой уж хорошей идеей. С другой стороны, если ваш дневной рацион преимущественно состоит из овощей, то эти белки в компании жиров на завтрак будут очень кстати, сообщают Вести.ру.