26 Май 2017 | новости

(Казань, «Татар-информ»). 21 семья в Пестречинском районе получила долгожданные ключи от новых благоустроенных квартир. На новый четырехэтажный дом в поселке Осиновский жители переехали по программе по переселению из аварийного жилья, пишет районная газета «Вперед».

«Мне сегодня очень волнительно, трепетно и радостно, ведь получение новой квартиры – это исполнение мечты всей моей жизни», – поделилась Сафия Муртазина из села Кулаево, рассматривая уже свою новую двухкомнатную квартиру.

По программе переселения из аварийного и ветхого жилья из села Кулаево 44 человека переедут в новые благоустроенные квартиры. «Сегодня 9 семей из нашего села получили ключи от новых квартир. Мы искренне рады за них, несмотря на то, что они теперь уже навсегда покинут наше село», – говорит глава Кулаевского сельского поселения Наталья Поповская.

«Из-за прохудившихся сетей водоснабжения и крыши в нашем доме были совершенно неприемлемые “погодные» условия, с потолка всегда капала или бежала вода, полы все прогнили, ремонтировать их не было никакого смысла. В этом доме, конечно же, совсем иная картина. Теперь я очень рад за свою семью, в первую очередь, за маму, что она будет жить в таких хороших условиях», – поделился сын Елены Михайловны Антон Николаев.

В этот 44-квартирный дом заселилась 21 семья из аварийного жилья, три сироты, одна вдова участника войны и работники бюджетной сферы, которые получили жилье здесь по программе социальной ипотеке.



Пестречинских новоселов поздравил и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Сайфутдинов. Он отметил, что в республике ведутся масштабные работы по обеспечению граждан, проживающих в аварийных домах, новым жильем. На сегодняшний день по этой программе построено 251 многоквартирных домов, в них порядка 4900 квартир. Эта работа еще продолжается, строится 60 новых домов.

От всей души разделили радость новоселов руководитель Казанского представительства Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан Замир Петров и уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.