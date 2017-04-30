Вниманию кукморян: важная информация

26 Май 2017 | новости

* Телефоны “горячей линии” по борьбе с конвертными схемами, по вопросам незаконных увольнений и невыплаты заработной платы 2-60-57, 2-69-70.

* Телефоны “горячей линии” о фактах реализации суррогатной или же нелегальной алкогольной продукции 2-60-57, 2-69-70.

* Телефоны “горячей линии” для обращения по вопросам ЖКХ 2-81-88 (отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета района).

* Телефон “горячей линии” для сообщения о фактах коррупции 2-64-06.

По данным вопросам также можно обратиться в “Народный контроль”.