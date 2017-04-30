"Вселенная дает знак" - Глава 6

26 Май 2017 | Литературная страничка

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Прошло два дня. Я не выходила из своей комнаты, не ела и не пила. Папа стучался ко мне, но я не отвечала ему и не впускала его. В голове играла песня, которую мама пела каждый день, когда готовила нам завтрак, а мы с папой танцевали и дурачились под неё. Воспоминания наполнили мою голову. Я пыталась освободиться от них, но это плохо получалось. В дверь опять постучали. На этот раз это была Клери.

-Уходи! Не трогай меня! Я не желаю тебя видеть! - крикнула я.

Я очень сильно изменилась, мама была бы не в восторге от такого.

-Кайя, дорогая, открой дверь, мне нужно поговорить с тобой.

-Нет, уходи!

Я услышала, как дверь в мою комнату открывается и сюда заходит эта Клери.

-Я не разрешала тебе входить! - крикнула я.

-Девочка, придержи свой язык, теперь я твоя мама и ты должна уважать меня!

-Ничего я вам не должна! А теперь выметайся отсюда!

-Ты ещё пожалеешь!

Она вышла. Боже, даже дышать стало легче. Как можно так сильно душиться духами? Я открыла окно и посмотрела вдаль, и тут меня окрикнули.

-Кайя, спустись, пожалуйста, - сказал папа.

-Ладно.

-Кайя, милая, может, ты извинишься перед Клери?

-Папа, что ты такое говоришь?! Ты привёл в дом чужую женщину, сразу же после смерти мамы! Как ты вообще мог так поступить?

-Хватит! - я подпрыгнула от неожиданности - Мне надоело то, что ты так ведёшь себя! Она взрослый и уважаемый человек! Быстро извинись!

-Нет!

Я побежала к реке. Я не хочу возвращаться домой. Я хочу уйти и не вернуться...

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА