В соке, из-за которого малышка получила ожог, обнаружили щелочь

25 Май 2017 | новости

В составе сока, из-за которого четырехлетняя девочка получила химический ожог рта, нашли щелочь.

И нцидент пр оизошел в Ставропольском крае. Малышка вместе с дедушкой отправилась в магазин, где они купили сок. После того, как девочка выпила напиток, ей сразу стало плохо. Ребенка госпитализировали. После инцидента сок также пробовали дедушка ребёнка и хозяин магазина, в котором покупался сок. Мужчины получили аналогичные травмы.

Выяснилось, что щелочь была обнаружена только в одной бутылке сока. В остальной партии отклонений не нашли. Жалоб от других потребителей не поступало.

В результате Роспотребнадзор провел лабораторные исследования сока, который пила девочка. В бутылочке находилась мутная непрозрачная жидкость, внешне не похожая на сок, с хлопьевидным осадком на дне, с едким щелочным запахом. При взаимодействия с кожей рук ощущалось жжение, характерное для щелочных растворов, пишет источник.