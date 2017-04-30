Будьте осторожны! Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт

25 Май 2017 | новости

Кибермошенники крадут с банковских карт доверчивых интернет-пользователей около 20 млн рублей ежемесячно.

Преступники используют несколько схем для обмана пользователей, и одна из них — совсем новая. По информации газеты «Известия», кибермошенники используют сайты, обещающие легкий заработок в Интернете или вознаграждение за выполнение рутинной работы, например, заполнение анкет.

Доверчивым соискателям работы сообщают, что с обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью банковских карт. И на этапе ввода данных конфиденциальная информация — данные карт — попадает в руки мошенников.

Также кибермошенники по-прежнему действуют через сайты, предлагающие гражданам «беспроигрышные лотереи»: пользователю говорят, что он выиграл много денег, и обещают их перевести ему на счет. Или же это и вовсе «благотворительность» — людям просто так предлагаются деньги.

Все эти схемы в итоге приводят пользователя к тому, что перед получением денег нужно оплатить 300–400 рублей налога, комиссии, процента за конвертацию валюты, а на этапе дополнительной оплаты мошенники крадут конфиденциальные данные карт банковских клиентов.

По подсчетам «Яндекса», на уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки, и часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах.