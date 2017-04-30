Человек, на котором держится дом…

26 Май 2017 | Из ваших писем

Дом - это место, где тебя любят и ждут, всегда рады тебе, готовы помочь и советом, и делом. Это семья.

«Дом с большой буквы» - так называют детский сад «Березка» и воспитатели, и дети, и родители. На протяжении 20 лет руководит детским садом самая обаятельная и сильная женщина Людмила Александровна Владимирова, а общий стаж ее еще больше – 35 лет.

Людмила. В ярком, милом, запоминающемся имени слышится звон колокольчика и детский смех. Может быть, это и определило ее судьбу. В 16 лет она, долго не раздумывая, поступила в Сарапульское педагогическое училище, и началась бесконечная, беспокойная, радостная и родная работа. Немало дорог исколесила Людмила Александровна, получая высшее профессиональное образование в Набережночелнинском государственном педагогическом институте.

Многое изменилось за это время: поселок Кукмор стал городом, от воспитателя до заведующей пройдены ступени профессионального мастерства, получены звания и награды: «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель Республики Татарстан», ветеран труда. Под ее руководством детский сад становится многократным победителем и призером в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах, занесен в Книгу Почета. Но неизменно одно: Людмила Александровна все в том же детском возрасте, с неиссякаемой энергией и энтузиазмом. Талант руководителя, высочайшая ответственность за свое дело, божий дар любви к детям – все это она объединила в великом призвании быть педагогом-дошкольником.

основой бесконечной энергии нашего руководителя. И такие же люди, работают рядом с ней, проживающие, как и она сама, каждый рабочий день ребячьей жизнью, их маленькими заботами и радостями, становящимися основой большой жизни.

Детский сад под ее крылом стал родным и уютным домом для многих маленьких кукморян, и их счастливое детство неразрывно связано с «Березкой». А у детского сада впереди огромное счастливое будущее, потому что в нем всегда душа и энергия Людмилы Александровны, которая сплотила вокруг себя коллектив добрых, очень чутких, отзывчивых, умных и талантливых людей.

В день юбилея хочется сказать,

Как можно больше теплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,

Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,

Успех и счастье в нем живут всегда,

Сбываются мечты из светлых снов,

И дарят радость лучшие года!