Глава района Сергей Димитриев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

26 Май 2017 | Тема дня Печать

Глава района Сергей Димитриев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Уважаемые предприниматели Кукморского района!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем российского предпринимательства!

Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с подлинным энтузиазмом осваивают экономическое пространство, проявляют себя в разных сферах нашей жизни.

Осуществляя свою деятельность, кукморские предприниматели вносят значительный вклад в пополнение районного бюджета, помогают решать насущные проблемы: создают новые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и услугами, участвуют в благотворительных акциях.
Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество, поддержку в проведении районных мероприятий, неравнодушие и новаторство.    

Желаем вам  благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит вам ожидаемые результаты.  Здоровья вам, семейного счастья, надежных партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!


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