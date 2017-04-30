Если у вас дома есть кот, вам не помешает знать, что может повлечь за собой кошачья царапина. Также известная как инфекция Бартонеллы, лихорадка от кошачьих царапин обычно не сопровождается серьёзными последствиями — при условии, что у вас сильный иммунитет или вы вовремя приняли антибиотики, пишет источник.
Вот какие последствия может повлечь за собой обычная кошачья царапина
Вам не стоит отказываться от своего четвероногого друга, однако владельцам котов необходимо знать, что представляет из себя эта болезнь и как её можно избежать.
Причина
Само название болезни говорит о том, что её причиной чаще всего оказывается царапина, оставленная кошкой-переносчиком бактерии Бартонелла — одной из самых распространённых бактерий на нашей планете. Заразиться заболеванием вы можете также от укуса кота-носителя, или если его слюна каким-то образом попадёт на открытую ранку на вашем теле или, что ещё хуже, на белки ваших глаз.
Симптомы у кошки
Вы можете не знать, что ваша кошка является переносчиком бактерии Бартонелла, ведь обычно болезнь не сопровождается какими-либо симптомами. По словам экспертов, чаще всего носителями бактерии являются котята, которые могут заразиться ею от блох. К счастью, кошки носят в себе бактерию только в течение короткого периода времени.
Симптомы у человека
Если вы заразились лихорадкой от кошачьих царапин, вы заметите, что ранка, оставленная вашим питомцем, воспалилась или покрылась волдырями. Если царапина располагается возле лимфатического узла, в этой области может наблюдаться припухлость, что является распространённым явлением при заражении инфекцией. Вы можете испытывать и другие симптомы, характерные для лихорадки — усталость, головную боль или небольшой жар.
Эксперты утверждают, что боли в горле и потеря аппетита редко прослеживаются в период болезни, однако и они могут встречаться.
Диагностика
Как правило, врач ставит диагноз на основании ваших жалоб и сопутствующих симптомов. Поскольку лихорадку от кошачьих царапин бывает трудно распознать по одним лишь симптомам, врач может назначить проведение определённых лабораторных исследований — например, анализы крови.
Лечение для кошек
Кошка, которая является переносчиком бактерии Бартонелла, не требует никакого лечения. Как уже писалось выше, они являются носителями лишь короткое время. Однако в некоторых источниках утверждается, что бактерия Бартонелла может поражать сердце кошки, вызывая его увеличение, и другие жизненно важные органы.
Лечение для человека
Лихорадка от кошачьей царапины не является серьёзным заболеванием. Чаще всего она не нуждается в медикаментозном лечении. Однако людям с ослабленной иммунной системой могут назначить антибиотики, поскольку собственный защитный механизм организма может не справиться с подавлением инфекции.
Профилактика
Хотя лихорадка от кошачьей царапины не наносит серьёзный вред нашему здоровью, допускать её всё же не стоит. К счастью, защититься от заболевания очень просто.
Во-первых, ограничьте ваш контакт с котами. Если у вас дома кот, не выпускайте его на улицу и проконсультируйтесь с ветеринаром насчёт лечения от блох. Во-вторых, не позволяйте вашим питомцам себя поцарапать или укусить, пусть их действия и не всегда можно предугадать.
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