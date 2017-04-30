Вот какие последствия может повлечь за собой обычная кошачья царапина

25 Май 2017 | новости

Если у вас дома есть кот, вам не помешает знать, что может повлечь за собой кошачья царапина. Также известная как инфекция Бартонеллы, лихорадка от кошачьих царапин обычно не сопровождается серьёзными последствиями — при условии, что у вас сильный иммунитет или вы вовремя приняли антибиотики, пишет источник.

Вам не стоит отказываться от своего четвероногого друга, однако владельцам котов необходимо знать, что представляет из себя эта болезнь и как её можно избежать.

Причина

Само название болезни говорит о том, что её причиной чаще всего оказывается царапина, оставленная кошкой-переносчиком бактерии Бартонелла — одной из самых распространённых бактерий на нашей планете. Заразиться заболеванием вы можете также от укуса кота-носителя, или если его слюна каким-то образом попадёт на открытую ранку на вашем теле или, что ещё хуже, на белки ваших глаз.

Симптомы у кошки

Вы можете не знать, что ваша кошка является переносчиком бактерии Бартонелла, ведь обычно болезнь не сопровождается какими-либо симптомами. По словам экспертов, чаще всего носителями бактерии являются котята, которые могут заразиться ею от блох. К счастью, кошки носят в себе бактерию только в течение короткого периода времени.

Симптомы у человека

Если вы заразились лихорадкой от кошачьих царапин, вы заметите, что ранка, оставленная вашим питомцем, воспалилась или покрылась волдырями. Если царапина располагается возле лимфатического узла, в этой области может наблюдаться припухлость, что является распространённым явлением при заражении инфекцией. Вы можете испытывать и другие симптомы, характерные для лихорадки — усталость, головную боль или небольшой жар.

Эксперты утверждают, что боли в горле и потеря аппетита редко прослеживаются в период болезни, однако и они могут встречаться.

Диагностика

Как правило, врач ставит диагноз на основании ваших жалоб и сопутствующих симптомов. Поскольку лихорадку от кошачьих царапин бывает трудно распознать по одним лишь симптомам, врач может назначить проведение определённых лабораторных исследований — например, анализы крови.

Лечение для кошек

Кошка, которая является переносчиком бактерии Бартонелла, не требует никакого лечения. Как уже писалось выше, они являются носителями лишь короткое время. Однако в некоторых источниках утверждается, что бактерия Бартонелла может поражать сердце кошки, вызывая его увеличение, и другие жизненно важные органы.

Лечение для человека

Лихорадка от кошачьей царапины не является серьёзным заболеванием. Чаще всего она не нуждается в медикаментозном лечении. Однако людям с ослабленной иммунной системой могут назначить антибиотики, поскольку собственный защитный механизм организма может не справиться с подавлением инфекции.

Профилактика

Хотя лихорадка от кошачьей царапины не наносит серьёзный вред нашему здоровью, допускать её всё же не стоит. К счастью, защититься от заболевания очень просто.

Во-первых, ограничьте ваш контакт с котами. Если у вас дома кот, не выпускайте его на улицу и проконсультируйтесь с ветеринаром насчёт лечения от блох. Во-вторых, не позволяйте вашим питомцам себя поцарапать или укусить, пусть их действия и не всегда можно предугадать.