Работники заметили, что в грязи шевелится непонятный объект. А вскоре все были шокированы (видео)

25 Май 2017 | новости

Всем нам нравятся истории спасения. Естественно, в нашу память зарываются те моменты, которые запросто могут стать сюжетами к фильмам или, как минимум, к видеороликам. Когда эта группа рабочих заметила в куче грязи странный движущийся объект, они моментально прекратили все работы.

Подойдя ближе, работники не могли поверить своим глазам: в жидкой земле барахтался олененок. Маленький Бэмби был настолько беспомощным, что точно бы умер, не дождавшись помощи. Спасатели сразу же приступили к действиям, и вскоре маленькое животное было на свободе! К счастью, у этой истории был счастливый конец. Но так и осталось загадкой, как олененок оказался в таком положении.

В мире чудес