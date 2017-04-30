Среди победителей конкурса «Я – суперполицейский!» есть и кукморянин

25 Май 2017 | новости

(Казань, «Татар-информ»). Участниками литературного конкурса «Я – суперполицейский!» стали более 300 учеников 1-4 классов школ республики. По условиям конкурса ребята должны были написать рассказ, который начинался с фразы: «Как бы я спасал мир, если бы был суперполицеским…». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Конкурс был инициирован МВД Татарстана, при поддержке Общественного совета при МВД по РТ и театра «Изумрудный город» в преддверии празднования Международного Дня защиты детей.

Присланные на конкурс работы были разнообразны. Это были и стихи в стиле Сергея Михалкова, и фантастические рассказы, в которых суперполицейский действовал в условиях далекого будущего и даже других планет, многие описывали своих родителей, работающих в полиции. В своих работах мальчишки старались как можно детальнее описать автомобили и оружие суперполицейского. Девочки рассуждали: как можно исправить преступника не применяя силовые методы.

Республиканское жюри конкурса, куда вошли сотрудники МВД Татарстана, члены Общественного совета при МВД по РТ и руководитель театра «Изумрудный город» Инна Барышева, оценивали работы школьников по трем критериям: оригинальность идеи, раскрытие темы и соответствие стиля написания возрасту автора.

В итоге определились пять сильнейших авторов работ, их распределили по трем призовым местам. Первое место присуждено ученице 2 «А» класса казанской школы № 32 Алсу Хурамшиной. Второе место завоевала Анна Маклова, ученица альметьевской школы № 25 «имени 70-летия нефти Татарстана». Третье место разделили между собой – Виктория Щурихина, ученица Мокрокурналинской школы Алексеевского района, Никита Бурцев, ученик школы имени С.А.Ахтямова села Манзарас Кукморского района и Тимур Хусаинов, ученик альметьевской школы № 15.

Специальные дипломы и ценные призы победителям будут вручены 30 мая на премьере спектакля «Не боюсь бояться!», специально подготовленным «Изумрудным городом» для детей в преддверии школьных каникул. Герои постановки научат ребят не бояться своих страхов и подскажут пути решения многих вопросов. На церемонию награждения победителей приедут и их одноклассники. Все они смогут увидеть спектакль бесплатно.