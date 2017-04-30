Татарстан с 2009 года развивает телемедицину

25 Май 2017 | новости

11 мая правительство РФ одобрило законопроект о телемедицине. Министр по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, по информации РБК, отметил: «В первую очередь технологии телемедицины начнут использовать в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане, а далее масштабироваться в остальных регионах».

Вчера на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойков подчеркнула, что в республике хорошо исполняется дорожная карта по автоматизации медицины, сообщает ИА «Татар-информ».

Она отметила, Татарстан в числе регионов с хорошим исполнением дорожной карты по внедрению ЕИСЗ (Единая информационная система здравоохранения). «Мы делим регионы условно на тех, которые не успевают, которые хорошисты, и тех, кто совсем отличники. В Татарстане создан региональный сегмент, то есть медицинские организации между собой связаны в единое пространство. Далее необходимо наращивать функционал информационных систем в медицинских организациях», - добавила представитель Минздрава России Елена Бойко.

В республике сегодня внедряется и отрабатывается система дистанционного мониторинга заболеваний. Такая процедура должна значительно упростить систему обнаружения и предупреждения различных заболеваний.

По словам представителя Минздрава РФ, Татарстан отличает то, «что коллеги не стоят на месте и пилотируют как-раз дистанционный мониторинг лиц, входящих в группы риска по определенным заболеваниям». «Сейчас у нас телемедицина не утверждена законом, но после того как закон будет принят и выпущены обязательные подзаконные акты, должно быть все готово, чтобы мы уж не ждали, каким образом к этому приступить организационно, - рассказала Елена Бойко. - В Татарстане коллеги пилотируют дистанционный мониторинг, передают холтерам (прибор для регистрирования кардиограммы — прим. ред. Т-и) кардиограммы, ее расшифровывают. К врачу попадает уже расшифрованная электрокардиограмма. Все это хранится в электронном виде и не нужно тратить бумаги, ничего не теряется, по каждому человеку можно будет посмотреть динамику».

Временем зарождения телемедицины в Татарстане можно считать 2009 год. Спецификой телемедицины региона являются консультации на основе медицинских данных, которые собраны в одном цифровом архиве.

«Основа телемедицинских консультаций - это проект 2009 года ЦАМИ (центральный архив медицинских изображений) - это система, которая находится в Казани, и куда вся наша тяжелая медицинская техника, такая как КТ, МРТ, свои цифровые изображения скидывает», - рассказал ТАСС начальник отдела информационных технологий Минздрава Татарстана Марат Нурмиев.

По его словам, на базе этого архива примерно с 2010-го года начались первые шаги в части удаленных консультаций в республике.

Как сообщило Министерство информатизации и связи РТ, все районные больницы Татарстана и цифровое медицинское оборудование (201 аппарат) подключены к системе ЦАМИ.

«В этом архиве хранится более 75 миллионов снимков. В этом году запущены системы "Единый рентгенолог" и "Единый кардиолог". После того, как специалист сделал пациенту рентген и ЭКГ, в любом районе республики, данные направляются в единый архив», - сообщили специалисты Минсвязи республики.

По словам Марата Нурмиева, министерство ставит целью, чтобы любое медицинское исследование на медицинском аппарате попадало в информационную систему.