В июне кукморян ждут трехдневные выходные

Дополнительным выходным днем в июне станет государственный праздник День России, который отмечается 12 июня.

В этом году он приходится на понедельник, соответственно получаем три выходных дня подряд: 10 июня (суббота), 11-е (воскресенье) и 12-е (понедельник, праздничный день).