Элвин Грей опроверг слухи об онкологическом заболевании

25 Май 2017 | новости

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Радик Юльяк шин , известный как Элви н Грей , призвал поклонников не верить распространяемым в соцсетях слухам о его онкологической болезни, а также мошенникам, которые собирают крупные суммы денег на его лечение. Одна из поклонниц, по словам певца, отдала аферистам 5 тыс. рублей.



С таким призывом он обратился со всех официальных аккаунтов на своих страницах:



«Ребята!!!! У нас ЧП. В соцсетях под моими фейковыми страничками мошенники входят в доверие к поклонникам и просят совершенно секретно, не афишируя информацию, перечислить на "Яндекс. Кошелек" крупные суммы денег для якобы онкологической операции, которая мне так необходима. Я, слава Аллаху, жив и здоров. Чего желаю всем. Глупо обращаться к мошенникам о возврате денег девчонкам, но все же... Имейте совесть, верните деньги, с такими вещами шутить нельзя. Аллах все видит», – говорится в видеообращении певца.

Напомним, 9 мая Радик Юльякш ин попал в больницу. Директор артиста рассказал представителям СМИ, что у него подскочило давление. Причинами этого стали переутомление и насыщенный концертный график. Радик находился в одной из больниц Казани и публиковал фото в соцсетях.

Обсуждение среди поклонников набирает обороты: «Он до этого выкладывал фото, где лежит в больнице с капельницей. И мошенники решили этим воспользоваться, видимо…», – предположили пользователи в Instagram. Некоторые даже обвинили певца в сложившейся ситуации: «Ну, ты сам спровоцировал такие вот "поборы". Пожинай плоды, как говорится». «Были у него видео из больниц и много слов о том, что устал. Вот и воспользовались. Знают, что публика в основном 12+».



Большинство же подписчиков желают певцу крепкого здоровья: «Дай Бог, родной, тебе крепкого здоровья и терпения. Аллах все видит, и все это мошенникам вернется сполна», – пожелали поклонники. «Крепкого тебе здоровья, Радик, таким еще берут, ужас, страшным заболеванием! Тьфу-тьфу».