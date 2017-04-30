На связи – Татарстанское УФАС: анонс онлайн-конференции

26 мая 2017 года на YouTube-канале Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан в прямом эфире пройдет онлайн-конференция на тему «Татарстанское УФАС России в борьбе с "автохламом"».
Будут обсуждаться вопросы борьбы с автотранспортными средствами, используемыми в качестве рекламных конструкций, переоборудованных исключительно под рекламу автосервисов, финансовых и других услуг.
На вопросы наших читателей и зрителей ответит заместитель руководителя Татарстанского УФАС Павлов Игорь Николаевич.
Задать свой вопрос можно следующими способами:
1. по электронной почте на адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (тема письма – «Вопрос для о/к»);
2. позвонив по телефону: 8 (843) 236-89-22 (сказав, что вопрос по онлайн-конференции);
3. оставить комментарий в Instagram на ufas_tatarstan;
4. оставить сообщение в Твиттере на UFAS_Tatarstan.
Вопросы принимаются по 26 апреля 2017 года до 12.00 ч.
Задать свой вопрос можно и во время прямого эфира, позвонив по телефону 8 (843) 236-89-22 (сказав, что вопрос по онлайн-конференции).
О времени проведения онлайн-конференции будет сообщено дополнительно.
Ждем вас по адресу: https://www.youtube.com/user/TatarstanskoeUFAS.