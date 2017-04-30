Путин вручил Минниханову орден Александра Невского

25 Май 2017 | Тема дня Печать

Путин вручил Минниханову орден Александра Невского

Лидер Татарстана был удостоен награды «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета РФ».

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин вручил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Путин передал Минниханову орден в Московском Кремле. Лидер Татарстана был удостоен высокой награды «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».

Отметим, что указ о награждении Путин подписал 1 марта.

Орден Александра Невского является государственной наградой Российской Федерации, единственной, существовавшей (с определенными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и России.


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