Будет кукуруза, будет и молоко

25 Май 2017 | Сельское хозяйство

Весенне-полевые работы в районе близятся к концу. Во многих хозяйствах в короткие сроки завершен сев зерновых. В настоящее время идет боронование озимых, обработка против сорняков, вредителей. И все хозяйства приступили к одному из важных дел – севу кукурузы. Руководством поставлена задача обеспечить скот полуторогодовым запасом кормов. В ходе семинара часто акцентировали внимание на том, что кукуруза является основным кормом скота, самой высокоурожайной культурой в условиях нашего климата. Поэтому для получения высокого урожая кукурузы необходимо воспользоваться всеми возможностями, отметили здесь. Всего эту культуру в районе планируют засеять на площади 9039 гектаров, из них 6784 гектара – на силос, а 2253 – на зерно. Если сравнивать, килограмм зерна кукурузы заменит 2-3 килограмма ячменной муки, говорят специалисты. Кукуруза является не только питательной, но и полезной для здоровья скота – она считается легкоусваяемой культурой.

В хозяйстве имени Вахитова эта культура будет засеяна на площади 1 тысяча гектаров. В настоящее время в поле сеют кукурузу три агрегата.

- Все семена были проверены на всхожесть и карантин, - говорит главный агроном хозяйства Анатолий Апаев. – Во время посевных обращаем внимание на спелость земли, точному выполнению технологий. Во время сева кукурузы на силос на каждый метр земли засевают по 7-8 семян, а на зерно – 5-6 семян. Необходимо также проверять глубину сеялки, так как в разных местах поля земля может быть разной.

После заделки семян почву прикатывают. А как же иначе, ведь из-за невыполнения каких-то простых технологий нельзя ставить под угрозу труд, потребовавший больших расходов и сил. Также семена сажают, предварительно протравив их против таких вредителей, как проволочник. Ведь если насекомое нанесет вред, пробуравив семя, то скот может остаться без корма. Через 3-4 дня будут бороновать поля против сорняков, а когда у растений появятся стебли, их будут опрыскивать ядохимикатами. Вахитовцы уделяют внимание и листовой подкормке растений.

Ильдара Гумерова из деревни Вахитова мы встретили на кукурузном поле. Хоть в посевных работах он участвует только третий сезон, он уже успел хорошо себя зарекомендовать, говорят о нем. Окончивший Кукморский аграрный колледж молодой человек на тракторе МТЗ-1221 в день выполняет по две нормо-смены.

- Если зимой работаем при ферме, то с весны до поздней осени трудимся в поле, работы хватает, - сказал он. Мы уже писали о том, что в хозяйстве имени Вахитова тем, кто выполняет большее количество нормо-смен, вручают переходящий флаг. Ильдар говорит, что пока не был его обладателем. Надеемся, что в будущем и ему будет суждено развевать флаг передовиков на своем тракторе.