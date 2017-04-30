Пожар унес жизнь человека (фото)

24 Май 2017 | новости

Пожар в частном жилом доме унес жизнь жителя поселка Старые Уруссу в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер экстренных служб 112 в Ютазинском районе поступило сегодня в 09.30 от дежурного из отдела внутренних дел. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №42 отряда № 11 Федеральной противопожарной службы по РТ. Туда же были направлены работники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции, оповещен дежурный дознаватель.

На месте спасатели узнали, что сосед увидел горящий дом, проник туда и самостоятельно потушил возгорание, вылив три ведра воды. На кухне он нашел сильно обгоревший труп, предположительно, хозяина дома.

В результате пожара частично обгорел пол на кухне и погиб 59-летний хозяин дома. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Погибший состоял в списках неблагополучных граждан как злоупотребляющий спиртными напитками.