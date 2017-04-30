Гороскоп на 25 мая: от Дев ждут свежих идей, а о Скорпионов – анализа ошибок

24 Май 2017 | новости

Звезды гороскопа обещают день чистоты. Начните утро с освежающего душа, приведите себя в порядок, и тогда весь день пройдет в хорошем тонусе. Вообще лучше не давать себе спуску во всем, что касается гигиены и чистоты. Конечно, перегибать палку тоже не стоит, но следует помнить, что чистота – залог здоровья, причем в этот день – особенно. В целом же день чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться большой глубиной и продуманностью.

ОВЕН

Не исключено, что Овну придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Овну стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

ТЕЛЕЦ

Тельцу потребуется вся его дипломатичность. Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Телец не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Телец может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа не советуют Близнецам вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Близнецы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Близнецов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

РАК

Рак может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Рак же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Рак может чувствовать себя как между молотом и наковальней.

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ЛЕВ

День пройдет для Льва под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Льва будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих. Конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

ДЕВА

В любых делах Деве просто необходимо избавиться от стереотипов. День предоставит ей хорошие возможности, но только в том случае, если она будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят ее новаторский подход и даже самые революционные идеи. Другими словами, консервативные пути не для Девы, жизнь ждет от нее свежих идей, вдохновения и креатива.

ВЕСЫ

Весы рискуют посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся им важными. Это может касаться их личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Весы способны кого угодно вывести из себя. Самое интересное, что уже на следующий день Весы могут спокойно пройти мимо того, что их так взволновало.

СКОРПИОН

День, когда Скорпион может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Скорпиона ощущение дежавю. Или же напротив, Скорпион сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет. Какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Стрельцу потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Стрельцу пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

КОЗЕРОГ

Окружающие будут настроены по отношению к Козерогу очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых он зависит – например, с начальством. Если же это не удастся, Козерогу следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, он имеет все шансы оказаться крайним.

ВОДОЛЕЙ

Удивительный день, когда в делах Водолею не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: вероятность того, что Водолея введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

РЫБЫ

Рыбам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Рыбы уже давно идут не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив на это день, Рыбы не пожалеют: это избавит их от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, они смогут продвинуться дальше.