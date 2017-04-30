Водителям ужесточат наказание за отказ от медосвидетельствования

24 Май 2017 | новости

Наказание для водителей за отказ от медицинской проверки на алкогольное опьянение предложили ужесточить. С инициативой выступили в МВД.

Соответствующие поправки размещены на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов поправки. Предлагается увеличить сумму штрафа с 30 тысяч до 35 тысяч рублей, а срок лишения права продлить с 1,5-2 лет до трех лет, отмечает источник.

Если поправки примут, отказ от медосвидетельствования будет наказываться строже, чем непосредственно управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас за это нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

«Нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сказано в пояснительной записке.

По словам авторов документа, в 2016 году за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было возбуждено 246 тысячи 802 дела.