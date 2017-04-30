Кукморская прокуратура завершила проверку по сообщению в социальной сети о возможных нарушениях законодательства

24 Май 2017 | Прокуратура

В Кукморе прокуратура завершила проверку по сообщению в социальной сети о возможных нарушениях законодательства, допущенных должностными лицами органов местного самоуправления.

В ходе проверки установлено, что в рамках планируемых Кукморским поселковым исполкомом мероприятий на месте ликвидированных построек планируется возвести детские и спортивные площадки. Обустройство платных автомобильных парковок на освобожденной территории не предусмотрено.

Грузоперевозки автомобильным транспортом не являются деятельностью, для осуществления которой необходимо получение лицензии. Таким образом, перевозить постройки вправе любые желающие с учетом требований, установленных Правилами дорожного движения и перевозок грузов автомобильным транспортом.

Фактов нарушения ПДД автомобилями, принадлежащими органам местного самоуправления, возле административных зданий по улице Ленина сотрудниками полиции не выявлено. При непосредственном обнаружении жители вправе зафиксировать нарушения с помощью средств видеофиксации и направить в прокуратуру района для принятия мер.

Сведений о нарушении закона при проведении референдума по самообложению граждан не получено. Средства самообложения граждан для материального вознаграждения муниципальных служащих, занятых в работах по организации референдума и последующему взиманию платежей, не расходовались.