Татарстан наметил новые пути взаимодействия с WorldSkills Russia

24 Май 2017 | новости

Сегодня в городе высоких технологий Иннополис Министерство экономики Республики Татарстан подписало соглашение о сотрудничестве с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia, сообщает ИА «Татар-информ».

Документ скрепили подписями генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов и министр экономики Татарстана Артем Здунов. Соглашение включает в себя такие части, как всесторонняя поддержка участников системы Worldskills, реализующих проекты в сфере малого и среднего бизнеса, поддержка и содействие участникам системы для участия в конкурсах МСБ и популяризация их успеха в СМИ.

«Задача - объединить усилия в той работе, которую мы сейчас проводим по популяризации предпринимательской мысли, работы, проводимой с предпринимателями, привлечению в эти ряды особенно молодых людей, их обучению, особенно образовательных программ, мы в своём соку не хотим вариться. Очень много инициатив, в том числе и финансовых, и организационных есть у движения Worldskills в России. Мы активно участвуем с ними в чемпионатах. Объединив усилия, мы больше сможем сделать для бизнес-сообщества», - сообщил Артем Здунов.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века и направленное на повышение престижа рабочих профессий. Россия присоединилась к движению в 2012 году. Движение регулярно проводит чемпионаты среди представителей рабочих профессий.

В 2015 году в Казани прошел третий финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который собрал более 62 тысяч зрителей. В 2019 году мировой чемпионат Worldskills International пройдет в Казани, такое решение приняло международное жюри на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. Заявку России поддержала 31 страна из 57 стран-участниц движения WorldSkills International.