ОСАГО для опытных водителей может стать дешевле

24 Май 2017 | новости

Центробанк предлагает дифференцировать стоимость полисов ОСАГО для водителей в зависимости от их возраста и стажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект, который регулятор разослал для ознакомления страховщикам.

Отмечается, что начинающие водители, если поправки будут внесены, станут платить больше, опытные - меньше. Например, 22-24-летние со стажем до 4 лет и 25-29-летние со стажем до года получат максимальный коэффициент 1,8 - как и все водители в возрасте от 16 до 21 года. Минимальная ставка 0,66 будет у владельцев полисов, которым больше 49 лет при стаже вождения свыше 14 лет. Таким образом "скидка на возраст" может быть применена впервые.

Как прокомментировал эту инициативу президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, более детальная разбивка коэффициентов по возрасту и стажу сделает цену ОСАГО справедливее без повышения тарифа.

Отметим, что проект ЦБ предполагает также повышение стоимости страховки "мультидрайв" в полтора раза.